В Сочи от удара молнии погиб 47-летний житель Уфы, СК проводит проверку
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Сочи следователи проводят проверку по факту гибели 47-летнего жителя Уфы в результате поражения молнией.
По данным следствия, днем 7 августа мужчина находился на открытом участке местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. «При пешем спуске в районе горного хребта Аибга, его поразила молния, в результате чего пострадавший получил электрический разряд, несовместимый с жизнью», — сообщили в региональном управлении СК.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне после удара молнии в сквере напротив Белого дома были госпитализированы в критическом состоянии четыре человека. В среднем в США от удара молнии погибают 23 человека в год, в этом году погибли 9 человек.
27 июля в башкирском селе Воздвиженка из-за попадания молнии сгорела церковь, построенная в 1880-х годах.
По данным следствия, днем 7 августа мужчина находился на открытом участке местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. «При пешем спуске в районе горного хребта Аибга, его поразила молния, в результате чего пострадавший получил электрический разряд, несовместимый с жизнью», — сообщили в региональном управлении СК.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне после удара молнии в сквере напротив Белого дома были госпитализированы в критическом состоянии четыре человека. В среднем в США от удара молнии погибают 23 человека в год, в этом году погибли 9 человек.
27 июля в башкирском селе Воздвиженка из-за попадания молнии сгорела церковь, построенная в 1880-х годах.
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