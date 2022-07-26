В башкирском селе Воздвиженка из-за попадания молнии сгорела церковь, построенная в 1880-х
Россия и мир
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
В башкирском селе Воздвиженка сгорела церковь. По предварительным данным, в нее попала молния.
По информации регионального управления МЧС, вечером 26 июля у трехэтажной бревенчатой церкви загорелась кровля. К 18:53 пожар был локализован на площади 300 кв. м. Полностью пожар потушили к 6 утра 27 июля.
Погибших и травмированных нет. Причины пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России, уточнили в ведомстве.
Между тем, председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что, по предварительной информации, возгорание произошло в результате попадания молнии.
Церковь Воздвижения Креста Господня (Крестовоздвиженская церковь) была построена между 1884 и 1886 г.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные грозы, ливни, град и усиление ветра до 20-25 м/с.
По информации регионального управления МЧС, вечером 26 июля у трехэтажной бревенчатой церкви загорелась кровля. К 18:53 пожар был локализован на площади 300 кв. м. Полностью пожар потушили к 6 утра 27 июля.
Погибших и травмированных нет. Причины пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России, уточнили в ведомстве.
Между тем, председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что, по предварительной информации, возгорание произошло в результате попадания молнии.
Церковь Воздвижения Креста Господня (Крестовоздвиженская церковь) была построена между 1884 и 1886 г.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные грозы, ливни, град и усиление ветра до 20-25 м/с.
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