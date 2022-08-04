В Вашингтоне после удара молнии около Белого дома четырех человек госпитализировали в критическом состоянии

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Вашингтоне после удара молнии в сквере напротив Белого дома госпитализированы четыре человека, их состояние оценивается как критическое.Об этом в соцсетях сообщает столичная противопожарная служба. «Удар молнии в парке Лафайет. <...> Сотрудники экстренных служб доставили в местные больницы двух мужчин и двух женщин. У всех зафиксированы тяжелые травмы, представляющие угрозу для жизни», — говорится в сообщении.The Washington Post со ссылкой на очевидцев пишет, что удар «потряс всю округу», как будто взорвалась бомба.Накануне в нескольких районах была сильная гроза, метеослужба выпустила экстренное предупреждение об опасности резких порывов ветра. Сообщалось о массовых отключениях электричества и затопленных из-за ливня дорогах.По данным издания, в среднем в США от удара молнии погибают 23 человека в год, в этом году погибли 9 человек.