H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, вещи продадут по полной цене
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Шведская компания H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России.
Магазины заработают в штатном режиме в августе, вещи будут продавать по полной цене, сообщается на сайте компании.
В сообщении говорится, что оффлайн магазины H&M и H&M Home в России временно откроются для реализации товаров. «Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — отмечают в компании.
Напомним, в понедельник 18 июля крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M объявила, что «после тщательного рассмотрения» окончательно закрывает бизнес в России.
Позже появилась информация, что в августе компания на время откроет оффлайн-магазины для распродаж оставшегося товара.
Магазины заработают в штатном режиме в августе, вещи будут продавать по полной цене, сообщается на сайте компании.
В сообщении говорится, что оффлайн магазины H&M и H&M Home в России временно откроются для реализации товаров. «Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — отмечают в компании.
Напомним, в понедельник 18 июля крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M объявила, что «после тщательного рассмотрения» окончательно закрывает бизнес в России.
Позже появилась информация, что в августе компания на время откроет оффлайн-магазины для распродаж оставшегося товара.
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