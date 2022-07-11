H&M c 1 августа откроет магазины для финальных распродаж перед уходом из России
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Шведская компания H&M, в понедельник заявившая об окончательном уходе из России, в августе откроет оффлайн-магазины для распродаж оставшегося товара. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов», — заявили в пресс-службе.
В понедельник 18 июля руководство компании объявило об окончательном уходе с российского рынка. Все продажи в России, в том числе в интернет-магазинах, были приостановлены 2 марта.
«С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов», — заявили в пресс-службе.
В понедельник 18 июля руководство компании объявило об окончательном уходе с российского рынка. Все продажи в России, в том числе в интернет-магазинах, были приостановлены 2 марта.
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