Шведская H&M окончательно уходит из России, магазины откроют для продажи остатков
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M «после тщательного рассмотрения» окончательно закрывает бизнес в России. Об этом говорится в заявлении руководства на официальном сайте компании.
«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — говорит Хелена Хельмерссон, генеральный директор H&M Group.
Также сообщается, что решение принято «учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее».
В компании заявили, что на время откроют российские магазины для продажи оставшихся товаров.
Компания H&M Group работала в России с 2009 года. Все продажи в России, в том числе в интернет-магазинах, были приостановлены 2 марта. Сообщалось, что магазины будут закрыты «до дальнейшего уведомления».
«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — говорит Хелена Хельмерссон, генеральный директор H&M Group.
Также сообщается, что решение принято «учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее».
В компании заявили, что на время откроют российские магазины для продажи оставшихся товаров.
Компания H&M Group работала в России с 2009 года. Все продажи в России, в том числе в интернет-магазинах, были приостановлены 2 марта. Сообщалось, что магазины будут закрыты «до дальнейшего уведомления».
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