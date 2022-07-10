Суд в Санкт-Петербурге снова не принял дело Шевчука и отправил материалы в Уфу
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга снова отказался принимать к производству дело в отношении лидера ДДТ Шевчука и направил материалы по подведомственности в Советский районный суд Уфы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Напомним, в конце мая петербургский суд вернул материалы в полицию, так как в протоколе «не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».
Сотрудники УМВД 6 июля составили новый протокол, он поступил в суд на прошлой неделе. «Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись», — объяснили в суде.
Также пресс-служба уточняет, что дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, а ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. «Такого ходатайства по протоколу от 06.07.2022 в материалах дела нет», — отметили в суде.
Напомним, протокол «о дискредитации ВС» на музыканта составили после концерта в Уфе 18 мая. Позже по ходатайству Шевчука суд Уфы направил дело на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга.
На прошлой неделе Шевчук рассказал подробности встречи с полицейскими, которые составили на него протокол.
Напомним, в конце мая петербургский суд вернул материалы в полицию, так как в протоколе «не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».
Сотрудники УМВД 6 июля составили новый протокол, он поступил в суд на прошлой неделе. «Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись», — объяснили в суде.
Также пресс-служба уточняет, что дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, а ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. «Такого ходатайства по протоколу от 06.07.2022 в материалах дела нет», — отметили в суде.
Напомним, протокол «о дискредитации ВС» на музыканта составили после концерта в Уфе 18 мая. Позже по ходатайству Шевчука суд Уфы направил дело на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга.
На прошлой неделе Шевчук рассказал подробности встречи с полицейскими, которые составили на него протокол.
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