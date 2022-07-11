Суд в Санкт-Петербурге снова зарегистрировал протокол на лидера ДДТ Шевчука

18.06 Пятница, 15 июля 2022
Россия и мир
Фото: кадр из видео на youtube-канале Катерины Гордеевой
Протокол на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о «дискредитации армии» вернулся в суд Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Материалы дела переданы судье.

Напомним, протокол на музыканта составили после концерта в Уфе 18 мая. Позже по ходатайству Шевчука суд Уфы направил дело на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. Однако в конце мая петербургский суд вернул материалы в полицию, так как в протоколе «не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

На этой неделе Шевчук рассказал подробности встречи с полицейскими после концерта в Уфе.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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18:06 Суд в Санкт-Петербурге снова зарегистрировал протокол на лидера ДДТ Шевчука
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