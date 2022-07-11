Шевчук рассказал подробности о концерте, после которого на него составили протокол «о дискредитации ВС»
Россия и мир
Фото: кадр из видео на youtube-канале Катерины Гордеевой
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук дал большое интервью журналистке Катерине Гордеевой. В частности, он рассказал подробности встречи с полицейскими после концерта в Уфе, где из-за критических высказываний со сцены на музыканта составили протокол о «дискредитации ВС РФ».
О встрече с силовиками. Протокол о «дискредитации ВС РФ» на Шевчука составили после концерта в Уфе 18 мая. На концерте он высказался о родине, президенте и патриотизме, а также раскритиковал происходящее на Украине. Сразу после выступления к нему подошли силовики. «Иду в гримерку свою. Раз, справа появился омоновец. Раз — еще слева. Они молча идут. Потом еще один, еще один, еще один… Потом люди в штатском… Дохожу до гримерки, они столпились в дверях, на меня смотрят. Как моя жизнь. Я говорю: "Ну, чего вы застыли? Давайте, заходите, сфотографируемся! И оставьте меня в покое, я весь мокрый, мне надо переодеться…" А они так смотрят на меня: "А мы не по этому вопросу…" И тут они вперед выдвигают барышню милую, и она таким казенным судейским голосом прямо у дверей начинает: "По постановлению… по закону… часть первая, третья…" Очень интересно было», — вспоминает Шевчук.
Во время оформления протокола он объяснил им свою позицию, при этом от своих слов, произнесенных на сцене, не отказывался. Также он рассказал силовикам, что уже был в похожей ситуации. «Я им говорю: я "Не стреляй" спел против [Роскомнадзор] в Афгане, и меня ваши старшие товарищи сорок лет назад также допрашивали в КГБ... <...> А тогда, говорю, через год где-то власть поменялась. И они все так припухли. Говорю, а если сейчас через годик власть поменяется, что вы будете делать? Они так посмотрели на меня… А потом походили, походили и говорят: можно с вами сфотографироваться?».
О концертах. По словам Шевчука, в последнее время он часто думает, нужно ли проводить концерты, когда идут боевые действия. «Я выхожу и пою что-то… Говорю что-то. До сих пор эта мысль торчит во мне, как гвоздь в стакане водки <...> До сих пор я окончательно не понимаю, нужно ли сейчас играть или нет. Но все-таки я склоняюсь к тому, что нужно играть. Нужно говорить с людьми».
По словам Шевчука, люди, которые приходят сейчас на концерты группы, поддерживают его гражданскую позицию. «Все залы, где мы выступали. Все до одного. Про эту дурацкую **** (часть тела человека, на которую он садится – прим. ред.) я в Екатеринбурге тоже самое говорил, там на меня не настучали. А вот в Уфе случилось…».
Музыкант признается, что проводить концерты в последнее время стало очень тяжело. «Ты не можешь пошутить, как раньше, какую-нибудь шуточку ввернуть…». При этом, по его словам, люди в большинстве своем приходят на концерты ДДТ не для развлечения, а подумать, поразмышлять. «Я хочу, чтобы меня правильно поняли <…> но [сегодня] время величайшее, конечно. Величайшее время по трагичности своей».
По словам Шевчука, группа ДДТ именно сейчас нужна России на концертных площадках. «Потому что мы резко социальная группа, у нас много песен, размышлений и о родине, и о прошлом, и о будущем, а это сейчас волнует многих», — говорит музыкант.
О встрече с силовиками. Протокол о «дискредитации ВС РФ» на Шевчука составили после концерта в Уфе 18 мая. На концерте он высказался о родине, президенте и патриотизме, а также раскритиковал происходящее на Украине. Сразу после выступления к нему подошли силовики. «Иду в гримерку свою. Раз, справа появился омоновец. Раз — еще слева. Они молча идут. Потом еще один, еще один, еще один… Потом люди в штатском… Дохожу до гримерки, они столпились в дверях, на меня смотрят. Как моя жизнь. Я говорю: "Ну, чего вы застыли? Давайте, заходите, сфотографируемся! И оставьте меня в покое, я весь мокрый, мне надо переодеться…" А они так смотрят на меня: "А мы не по этому вопросу…" И тут они вперед выдвигают барышню милую, и она таким казенным судейским голосом прямо у дверей начинает: "По постановлению… по закону… часть первая, третья…" Очень интересно было», — вспоминает Шевчук.
Во время оформления протокола он объяснил им свою позицию, при этом от своих слов, произнесенных на сцене, не отказывался. Также он рассказал силовикам, что уже был в похожей ситуации. «Я им говорю: я "Не стреляй" спел против [Роскомнадзор] в Афгане, и меня ваши старшие товарищи сорок лет назад также допрашивали в КГБ... <...> А тогда, говорю, через год где-то власть поменялась. И они все так припухли. Говорю, а если сейчас через годик власть поменяется, что вы будете делать? Они так посмотрели на меня… А потом походили, походили и говорят: можно с вами сфотографироваться?».
О концертах. По словам Шевчука, в последнее время он часто думает, нужно ли проводить концерты, когда идут боевые действия. «Я выхожу и пою что-то… Говорю что-то. До сих пор эта мысль торчит во мне, как гвоздь в стакане водки <...> До сих пор я окончательно не понимаю, нужно ли сейчас играть или нет. Но все-таки я склоняюсь к тому, что нужно играть. Нужно говорить с людьми».
По словам Шевчука, люди, которые приходят сейчас на концерты группы, поддерживают его гражданскую позицию. «Все залы, где мы выступали. Все до одного. Про эту дурацкую **** (часть тела человека, на которую он садится – прим. ред.) я в Екатеринбурге тоже самое говорил, там на меня не настучали. А вот в Уфе случилось…».
Музыкант признается, что проводить концерты в последнее время стало очень тяжело. «Ты не можешь пошутить, как раньше, какую-нибудь шуточку ввернуть…». При этом, по его словам, люди в большинстве своем приходят на концерты ДДТ не для развлечения, а подумать, поразмышлять. «Я хочу, чтобы меня правильно поняли <…> но [сегодня] время величайшее, конечно. Величайшее время по трагичности своей».
По словам Шевчука, группа ДДТ именно сейчас нужна России на концертных площадках. «Потому что мы резко социальная группа, у нас много песен, размышлений и о родине, и о прошлом, и о будущем, а это сейчас волнует многих», — говорит музыкант.
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