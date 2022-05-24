Суд в Санкт-Петербурге вернул в полицию материалы дела против лидера ДДТ Юрия Шевчука
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул в полицию материалы административного дела в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука – для устранения недостатков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Суд установил, что в протоколе «не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан» (в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ). «Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, на Юрия Шевчука был составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ после его концерта в Уфе 18 мая. Со сцены он высказался о родине, президенте и патриотизме, а также раскритиковал происходящее на Украине. 20 мая Советский районный суд Уфы отказался рассматривать дело и направил материалы в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.
26 мая Юрий Шевчук в радиоэфире программы «Гостиный двор» заявил, что в России концертная деятельность группы «кажется, подходит к концу» и выразил надежду, что это временно. В этот же день представители группы уточнили, что ДДТ намерена продолжать концертную деятельность в России.
Суд установил, что в протоколе «не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан» (в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ). «Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, на Юрия Шевчука был составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ после его концерта в Уфе 18 мая. Со сцены он высказался о родине, президенте и патриотизме, а также раскритиковал происходящее на Украине. 20 мая Советский районный суд Уфы отказался рассматривать дело и направил материалы в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.
26 мая Юрий Шевчук в радиоэфире программы «Гостиный двор» заявил, что в России концертная деятельность группы «кажется, подходит к концу» и выразил надежду, что это временно. В этот же день представители группы уточнили, что ДДТ намерена продолжать концертную деятельность в России.
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