Госдума на внеочередном заседании утвердила Мантурова в должности вице-премьера
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Дума проголосовала за утверждение кандидатуры министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность вице-премьера.
За назначение Мантурова проголосовали 394 депутата Госдумы, 1 воздержался, голосов против не оказалось.
Сегодня депутаты на внеочередном заседании заслушали доклад главы минпромторга и задали ему вопросы.
Мантуров во время выступления заявил, что стране предстоит «переход от рыночной промышленной политики к политике технологического суверенитета». Также он высказался о развитии автопрома в России.
На пресс-подходе перед заседанием депутаты рассказали о законопроектах, которые планируется рассмотреть 15 июля. Некоторые из них будут рассмотрены сразу в трех чтениях.
За назначение Мантурова проголосовали 394 депутата Госдумы, 1 воздержался, голосов против не оказалось.
Сегодня депутаты на внеочередном заседании заслушали доклад главы минпромторга и задали ему вопросы.
Мантуров во время выступления заявил, что стране предстоит «переход от рыночной промышленной политики к политике технологического суверенитета». Также он высказался о развитии автопрома в России.
На пресс-подходе перед заседанием депутаты рассказали о законопроектах, которые планируется рассмотреть 15 июля. Некоторые из них будут рассмотрены сразу в трех чтениях.
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14 июля 2022
14 июля 2022