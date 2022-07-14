Мантуров: снижение рынка и производства автомобилей в этом году составит 50 %

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ответил на вопросы депутатов Госдумы, в том числе о развитии автопрома в России.По его словам, автопром стал самой «уязвленной» отраслью в текущей ситуации. «Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50 %», — заявил министр.Развитие производства электромобилей, по его мнению, станет одним способов быстрее восстановить рынок. Для этого не требуются двигатели внутреннего сгорания, что в итоге ускоряет процесс производства, отметил министр.По его словам, к началу следующего года завод «Автотор» в Калининграде рассчитывает начать производство электроавтомобилей. Есть и другие площадки, которые собираются производить электромобили.При этом Мантуров отметил, что классическое автомобилестроение тоже будет развиваться. «Мы не можем в одночасье отказаться от двигателей внутреннего сгорания. У нас есть климатические особенности. При низких температурах литий-ионные батареи будут заряжаться на недлительный срок. Мы будем работать над этой проблемой, но и не откажемся от автомобилей внутреннего сгорания», — заявил министр.Также он ответил на вопрос депутатов о комплектующих для иномарок.«Это чувствительная тема. Многие иностранные бренды сегодня напрямую перестали поставлять свои комплектующие. Но здесь спасибо вам, депутатам Госдумы, за поддержку инициативы по параллельному импорту», — сказал Мантуров, добавив, что дилерские центры благодаря поставкам через дружественные страны обеспечиваются необходимыми компонентами, чтобы обслуживать ранее приобретенную технику.Напомним, сегодня Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли.