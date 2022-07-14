Депутаты ГД: главным вопросом внеочередного заседания станет назначение Мантурова
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Государственной Думе проходит пресс-подход представителей фракций перед внеочередным заседанием, которое запланировано на 12:00 по мск.
Депутаты рассказали о том, какие законопроекты планируется принять в пятницу 15 июля и отметили, что будут работать «допоздна».
Руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил, что главным вопросом повестки станет кадровый, а именно — об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли. По словам Миронова, на посту министра Мантуров большое внимание уделяет вопросам импортозамещения, и в новой должности «процесс пойдет более активно».
Также назначение Мантурова вице-премьером назвали главным вопросом повестки представители партии «Новые люди». Фракция «ЕР» заявила, что ранее приняла консолидированное решение проголосовать «за» его кандидатуру. Также высказались в КПРФ и ЛДПР.
Депутаты отметили, что в плане повестки — рассмотрение 16 законопроектов. Они касаются поддержки военнослужащих и статуса ветерана боевых действий, поддержки индивидуальных предпринимателей в социальной сфере, вопросов маткапитала, закона о цифровой рекламе, о национальной платежной системе и др.
По словам Миронова, Дума намерена работать сегодня «допоздна», на утверждение Мантурова потребуется «около двух часов». Также депутат отметил, что многие законопроекты будут сегодня приняты сразу в трех чтениях.
Напомним, ранее ГД назначила внеочередное заседание, на котором планировалось обсудить ряд законопроектов, не подлежащих обязательному рассмотрению Советом Федерации. Мы поговорили с депутатами, политологами, юристами и узнали их мнение по этому поводу.
Депутаты рассказали о том, какие законопроекты планируется принять в пятницу 15 июля и отметили, что будут работать «допоздна».
Руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил, что главным вопросом повестки станет кадровый, а именно — об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли. По словам Миронова, на посту министра Мантуров большое внимание уделяет вопросам импортозамещения, и в новой должности «процесс пойдет более активно».
Также назначение Мантурова вице-премьером назвали главным вопросом повестки представители партии «Новые люди». Фракция «ЕР» заявила, что ранее приняла консолидированное решение проголосовать «за» его кандидатуру. Также высказались в КПРФ и ЛДПР.
Депутаты отметили, что в плане повестки — рассмотрение 16 законопроектов. Они касаются поддержки военнослужащих и статуса ветерана боевых действий, поддержки индивидуальных предпринимателей в социальной сфере, вопросов маткапитала, закона о цифровой рекламе, о национальной платежной системе и др.
По словам Миронова, Дума намерена работать сегодня «допоздна», на утверждение Мантурова потребуется «около двух часов». Также депутат отметил, что многие законопроекты будут сегодня приняты сразу в трех чтениях.
Напомним, ранее ГД назначила внеочередное заседание, на котором планировалось обсудить ряд законопроектов, не подлежащих обязательному рассмотрению Советом Федерации. Мы поговорили с депутатами, политологами, юристами и узнали их мнение по этому поводу.
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«А что, так можно было?». Госдума обсудит срочные законопроекты, которые не обязательно рассматривать в Совете Федерации
14 июля 2022
14 июля 2022