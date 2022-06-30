Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший Ан-2 на склоне горы
Россия и мир
Фото: МЧС России
Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший Ан-2, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«1 июля 2022 г. около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу «Полярных авиалиний» от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении», — говорится в сообщении.
Воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км от с. Себян-Кюель, уточнили в пресс-службе.
Утром 21 июня самолет Ан-2 вылетел из Ус Хатына и должен был долететь до Кобяйского района через два с половиной часа, однако в назначенное время не приземлился на площадке. На борту, по предварительным данным, находятся два члена экипажа и пассажир, а также тонна груза. Об их состоянии не сообщается.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, самолет обнаружен «в разрушенном состоянии со следами термического воздействия». На место направлены следователи и криминалисты.
За последние дни в Якутии произошло три авиакатастрофы. Самолет Ан-30М совершил жесткую посадку 22 июня, он был обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. 29 июня вертолет Ми-8 АК «Полярные авиалинии» совершил жёсткую посадку в Алданском районе. Вертолет выполнял рейс по тушению пожаров.
«1 июля 2022 г. около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу «Полярных авиалиний» от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении», — говорится в сообщении.
Воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км от с. Себян-Кюель, уточнили в пресс-службе.
Утром 21 июня самолет Ан-2 вылетел из Ус Хатына и должен был долететь до Кобяйского района через два с половиной часа, однако в назначенное время не приземлился на площадке. На борту, по предварительным данным, находятся два члена экипажа и пассажир, а также тонна груза. Об их состоянии не сообщается.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, самолет обнаружен «в разрушенном состоянии со следами термического воздействия». На место направлены следователи и криминалисты.
За последние дни в Якутии произошло три авиакатастрофы. Самолет Ан-30М совершил жесткую посадку 22 июня, он был обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. 29 июня вертолет Ми-8 АК «Полярные авиалинии» совершил жёсткую посадку в Алданском районе. Вертолет выполнял рейс по тушению пожаров.
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