В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолёт
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС России по республике Саха (Якутия)/14.mchs.gov.ru
В Якутии самолет Ан-30М пропал с радаров и не приземлился в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек, сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, борт выполнял коммерческий рейс по маршруту Якутск — Оленек. Последний раз самолет выходил на связь в 30 км от населенного пункта Оленек. Аварийный маяк не срабатывал. На борту находятся 5 человек экипажа и 6,3 тонны груза (продукты), сообщили в МЧС.
Для проведения поисковых работ направлено воздушное судно Ан-26 со спасателями на борту.
По информации Интерфакса, источники в авиадиспетчерских службах предполагают, что самолет мог потерпеть крушение при заходе на посадку в аэропорту Оленек «из-за внезапно возникшей технической неисправности».
Во вторник 21 июня в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, на борту которого находились 3 человека (2 члена экипажа и пассажир), а также 1 тонна груза. Самолет до сих пор не найден.
По данным МЧС, поиски осложняются плохой видимостью до 1000 м. На территории, где идут поисковые работы, густой туман и низкая облачность. К поисковым работам привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Спасатели оснащены специальным оборудованием и альпинистским снаряжением.
Причины инцидента устанавливает межведомственная авиационная комиссия.
UPD. По обновленной информации МЧС, Ан-30 обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. Предварительно самолет совершил жесткую посадку. Все находившиеся на борту люди живы (по уточненной информации 7 человек), троим понадобилась помощь медиков.
По данным ведомства, борт выполнял коммерческий рейс по маршруту Якутск — Оленек. Последний раз самолет выходил на связь в 30 км от населенного пункта Оленек. Аварийный маяк не срабатывал. На борту находятся 5 человек экипажа и 6,3 тонны груза (продукты), сообщили в МЧС.
Для проведения поисковых работ направлено воздушное судно Ан-26 со спасателями на борту.
По информации Интерфакса, источники в авиадиспетчерских службах предполагают, что самолет мог потерпеть крушение при заходе на посадку в аэропорту Оленек «из-за внезапно возникшей технической неисправности».
Во вторник 21 июня в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, на борту которого находились 3 человека (2 члена экипажа и пассажир), а также 1 тонна груза. Самолет до сих пор не найден.
По данным МЧС, поиски осложняются плохой видимостью до 1000 м. На территории, где идут поисковые работы, густой туман и низкая облачность. К поисковым работам привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Спасатели оснащены специальным оборудованием и альпинистским снаряжением.
Причины инцидента устанавливает межведомственная авиационная комиссия.
UPD. По обновленной информации МЧС, Ан-30 обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. Предварительно самолет совершил жесткую посадку. Все находившиеся на борту люди живы (по уточненной информации 7 человек), троим понадобилась помощь медиков.
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