МЧС: поиски пропавшего в Якутии АН-2 осложняются плохой видимостью
Россия и мир
Фото: МЧС России
В Якутии для поиска пропавшего с радаров самолёта привлечена авиация, сообщили в МЧС.
«Воздушное судно вылетело в 6.30 (якут) из Ус Хатына и должно было долететь до площадки «Вертикальный» Кобяйского района через два с половиной часа, в 9.00. В назначенное время самолет не приземлился на площадке», — говорится в сообщении.
На борту, по предварительным данным, находятся 3 человека.
К поисковым работам привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».
По данным МЧС, поиски осложняются плохой видимостью до 1 000 м. На территории, где идут поисковые работы, густой туман и низкая облачность.
Причины инцидента устанавливает межведомственная авиационная комиссия.
«Воздушное судно вылетело в 6.30 (якут) из Ус Хатына и должно было долететь до площадки «Вертикальный» Кобяйского района через два с половиной часа, в 9.00. В назначенное время самолет не приземлился на площадке», — говорится в сообщении.
На борту, по предварительным данным, находятся 3 человека.
К поисковым работам привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».
По данным МЧС, поиски осложняются плохой видимостью до 1 000 м. На территории, где идут поисковые работы, густой туман и низкая облачность.
Причины инцидента устанавливает межведомственная авиационная комиссия.
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