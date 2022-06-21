В Минздраве рассказали о состоянии 17 пострадавших при крушении вертолета в Якутии
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС России по республике Саха (Якутия)/14.mchs.gov.ru
В Якутии пострадавших при жесткой посадке вертолета эвакуировали в республиканскую больницу №2 в Якутске, сообщает региональный Минздрав.
«На место происшествия выехали 2 многопрофильные бригады республиканского центра медицины катастроф в количестве 10 человек. После оказания необходимой медицинской помощи на месте, 17 пострадавших эвакуированы санитарным рейсом в РБ№2-ЦЭМП. Состояние двух пострадавших — крайне тяжелое, остальные — тяжелой и средней тяжести», — говорится в сообщении.
Минувшей ночью в МЧС сообщили, что вертолёт Ми-8 АК «Полярные авиалинии», который вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, был обнаружен в лесополосе в 30 км от поселка Чагда. Он совершил жесткую посадку. Вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны. Все живы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
«На место происшествия выехали 2 многопрофильные бригады республиканского центра медицины катастроф в количестве 10 человек. После оказания необходимой медицинской помощи на месте, 17 пострадавших эвакуированы санитарным рейсом в РБ№2-ЦЭМП. Состояние двух пострадавших — крайне тяжелое, остальные — тяжелой и средней тяжести», — говорится в сообщении.
Минувшей ночью в МЧС сообщили, что вертолёт Ми-8 АК «Полярные авиалинии», который вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, был обнаружен в лесополосе в 30 км от поселка Чагда. Он совершил жесткую посадку. Вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны. Все живы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
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