В Москве умер обвиняемый в мошенничестве ректор ВШСИ Анатолий Полянкин
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин умер в одной из московских клиник, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Василия Куликова.
По словам адвоката, Полянкин умер в среду днем в реанимации, куда он попал в тяжелом состоянии. За месяц он был дважды госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
Напомним, 70-летний ректор находился под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
12 апреля стало известно, что Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя ВШСИ.
По словам адвоката, Полянкин умер в среду днем в реанимации, куда он попал в тяжелом состоянии. За месяц он был дважды госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
Напомним, 70-летний ректор находился под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
12 апреля стало известно, что Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя ВШСИ.
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