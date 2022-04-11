Константин Райкин уволен с поста худрука школы Константина Райкина
Россия и мир
Фото: кадр из записи на youtube-канале «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым»
Ректор «Высшей школы сценических искусств» (Театральной школы Константина Райкина) снял Константина Райкина с поста художественного руководителя института. Об этом сообщает журнал «Театр» со ссылкой на студенческий совет ВШСИ.
«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым», – цитирует журнал заявление студсовета ВШСИ.
По данным издания, ранее ректор ВШСИ своим приказом приостановил деятельность института – с 1 апреля по 1 июня 2022 года. «Анатолий Полянкин не только не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы, но и не озвучил своих дальнейших планов на восстановление “приостановленного” образовательного процесса. Лишь благодаря коллективному иску и решению суда, который поддержал нашу позицию, мы, может быть, сможем доучиться этот год и сдать экзамены», — заявляют в студсовете.
Студенческий совет ВШСИ призвал Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию и не допустить разрушения образовательного учреждения.
26 февраля Константин Райкин оставил свою подпись под обращением руководителей российских театров и известных деятелей культуры с призывом к мирному урегулированию ситуации в Украине.
Народный артист России Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году.
«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым», – цитирует журнал заявление студсовета ВШСИ.
По данным издания, ранее ректор ВШСИ своим приказом приостановил деятельность института – с 1 апреля по 1 июня 2022 года. «Анатолий Полянкин не только не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы, но и не озвучил своих дальнейших планов на восстановление “приостановленного” образовательного процесса. Лишь благодаря коллективному иску и решению суда, который поддержал нашу позицию, мы, может быть, сможем доучиться этот год и сдать экзамены», — заявляют в студсовете.
Студенческий совет ВШСИ призвал Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию и не допустить разрушения образовательного учреждения.
26 февраля Константин Райкин оставил свою подпись под обращением руководителей российских театров и известных деятелей культуры с призывом к мирному урегулированию ситуации в Украине.
Народный артист России Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году.
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