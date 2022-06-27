«Автобусы не предлагать». Белгородцы просят Володина помочь сохранить в городе троллейбусы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Жители Белгорода записали коллективное обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором просят помочь сохранить в городе троллейбусное движение.
«Благодаря вам в Саратове восстановили троллейбусные линии, в Саратов пришли партии новых троллейбусов. Теперь ваша помощь требуется Белгороду и белгородским троллейбусам», — говорится в обращении.
Напомним, при поддержке Володина, депутата от Саратовской области, в Саратове в последние годы идет модернизация электротранспорта. По сообщениям местных СМИ, в 2020 году в город поступило 90 троллейбусов из Москвы, позже было закуплено 70 современных низкопольных троллейбусов «Адмирал», был восстановлен троллейбусный маршрут в Энгельс, обсуждалась программа модернизации депо.
Белгородцы просят спикера Госдумы обратить внимание на их город, где, по их словам, собраны уже «тысячи» подписей за сохранение троллейбусов. «Просим вас, как председателя Государственной Думы вмешаться и сохранить троллейбусное движение в Белгороде! А в ближайшем будущем помочь Белгороду в приобретении партии новых троллейбусов», — говорят белгородцы. При этом в конце своего обращения они добавляют: «Автобусы не предлагать!»
Напомним, закрыть троллейбусные маршруты в Белгороде планируется уже с 1 июля. Ранее городские власти сообщали, что троллейбусы в областном центре изношены на 95%, на реновацию одной только контактной сети необходимо больше 1,5 млрд рублей, такие траты «для двух-четырёх маршрутов» в администрации города посчитали нецелесообразными. Губернатор поручил оперативно заменить троллейбусы автобусами.
В начале июня белгородские работники троллейбусного депо, активисты и депутаты записали видеообращение к президенту РФ Путину с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы.
15 июня на ситуацию обратили внимание в СК. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению рассмотреть обращение жителей Белгорода о ликвидации троллейбусной транспортной сети.
«Благодаря вам в Саратове восстановили троллейбусные линии, в Саратов пришли партии новых троллейбусов. Теперь ваша помощь требуется Белгороду и белгородским троллейбусам», — говорится в обращении.
Напомним, при поддержке Володина, депутата от Саратовской области, в Саратове в последние годы идет модернизация электротранспорта. По сообщениям местных СМИ, в 2020 году в город поступило 90 троллейбусов из Москвы, позже было закуплено 70 современных низкопольных троллейбусов «Адмирал», был восстановлен троллейбусный маршрут в Энгельс, обсуждалась программа модернизации депо.
Белгородцы просят спикера Госдумы обратить внимание на их город, где, по их словам, собраны уже «тысячи» подписей за сохранение троллейбусов. «Просим вас, как председателя Государственной Думы вмешаться и сохранить троллейбусное движение в Белгороде! А в ближайшем будущем помочь Белгороду в приобретении партии новых троллейбусов», — говорят белгородцы. При этом в конце своего обращения они добавляют: «Автобусы не предлагать!»
Напомним, закрыть троллейбусные маршруты в Белгороде планируется уже с 1 июля. Ранее городские власти сообщали, что троллейбусы в областном центре изношены на 95%, на реновацию одной только контактной сети необходимо больше 1,5 млрд рублей, такие траты «для двух-четырёх маршрутов» в администрации города посчитали нецелесообразными. Губернатор поручил оперативно заменить троллейбусы автобусами.
В начале июня белгородские работники троллейбусного депо, активисты и депутаты записали видеообращение к президенту РФ Путину с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы.
15 июня на ситуацию обратили внимание в СК. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению рассмотреть обращение жителей Белгорода о ликвидации троллейбусной транспортной сети.
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