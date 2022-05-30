Жители Белгорода обратились к президенту с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Белгороде работники троллейбусного депо, активисты и депутаты записали видеообращение к президенту РФ Путину с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы. О том, что в областном центре планируется закрыть троллейбусный парк, ранее сообщили региональные власти.
Видеообращение белгородцев опубликовано в группе «Белгородский троллейбус, живи!» во ВКонтакте. Работники депо просят сохранить экологичный транспорт. Также сотрудники отметили, что им предлагается перевестись на вакансию «водитель автобуса», но при этом как водители троллейбусов они потеряют льготный стаж. Работники опасаются, что многие из них лишатся работы «в силу возраста» либо получат должность более низкой квалификации.
Помимо видеообращения, белгородцы 5 июня запустили петицию за сохранение троллейбусов в городе (на момент публикации ее подписали 294 человека).
Сотрудники троллейбусного парка получили уведомления о предстоящем увольнении в начале июня, сообщал портал Бел.ru. По данным издания, работников могут перевести на вакантные должности в Единой транспортной компании.
Ранее городские власти сообщали, что троллейбусы в областном центре изношены на 95%, на реновацию одной только контактной сети необходимо больше 1,5 млрд рублей, такие траты «для двух-четырёх маршрутов» в администрации города посчитали нецелесообразными.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня на заседании регионального правительства также признал критическое состояние городских троллейбусов. «К сожалению, уже несколько лет идёт банкротство данного предприятия. По инфраструктуре совсем плачевное состояние. Там вопрос не только со сменой парка. Дело в том, что всё пришло в упадок фактически. Речь идёт о необходимых инвестициях около 10 млрд рублей. У нас такой возможности, конечно, нет», – заявил глава региона (цитата по изданию БелПресса ). По словам губернатора, «процесс стал уже фактически необратим». Он поручил оперативно заменить троллейбусы автобусами, а также проработать вопрос запуска альтернативного транспорта, в том числе электробусов.
Власти заявили, что всех сотрудников депо обеспечат рабочими местами, сообщает БелПресса.
Закрыть троллейбусные маршруты в Белгороде планируется уже с 1 июля. Сейчас этот транспорт работает на четырёх маршрутах. Активисты напомнили, что в декабре 2022 года у белгородского троллейбуса юбилей — 55 лет.
Видеообращение белгородцев опубликовано в группе «Белгородский троллейбус, живи!» во ВКонтакте. Работники депо просят сохранить экологичный транспорт. Также сотрудники отметили, что им предлагается перевестись на вакансию «водитель автобуса», но при этом как водители троллейбусов они потеряют льготный стаж. Работники опасаются, что многие из них лишатся работы «в силу возраста» либо получат должность более низкой квалификации.
Помимо видеообращения, белгородцы 5 июня запустили петицию за сохранение троллейбусов в городе (на момент публикации ее подписали 294 человека).
Сотрудники троллейбусного парка получили уведомления о предстоящем увольнении в начале июня, сообщал портал Бел.ru. По данным издания, работников могут перевести на вакантные должности в Единой транспортной компании.
Ранее городские власти сообщали, что троллейбусы в областном центре изношены на 95%, на реновацию одной только контактной сети необходимо больше 1,5 млрд рублей, такие траты «для двух-четырёх маршрутов» в администрации города посчитали нецелесообразными.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня на заседании регионального правительства также признал критическое состояние городских троллейбусов. «К сожалению, уже несколько лет идёт банкротство данного предприятия. По инфраструктуре совсем плачевное состояние. Там вопрос не только со сменой парка. Дело в том, что всё пришло в упадок фактически. Речь идёт о необходимых инвестициях около 10 млрд рублей. У нас такой возможности, конечно, нет», – заявил глава региона (цитата по изданию БелПресса ). По словам губернатора, «процесс стал уже фактически необратим». Он поручил оперативно заменить троллейбусы автобусами, а также проработать вопрос запуска альтернативного транспорта, в том числе электробусов.
Власти заявили, что всех сотрудников депо обеспечат рабочими местами, сообщает БелПресса.
Закрыть троллейбусные маршруты в Белгороде планируется уже с 1 июля. Сейчас этот транспорт работает на четырёх маршрутах. Активисты напомнили, что в декабре 2022 года у белгородского троллейбуса юбилей — 55 лет.
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