«Мосавтосантранс» прокомментировал жалобы водителей «скорых» на низкие зарплаты
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
«Мосавтосантранс» прокомментировал коллективное обращение водителей «скорых» о низких зарплатах. На предприятии утверждают, что зарплата сотрудников выше, чем сообщали в профсоюзе.
Напомним, 23 июня в Москве 214 водителей автомобилей скорой помощи ГУП «Мосавтосантранс» обратились с коллективным письмом в отраслевой профсоюз и Конфедерацию труда России (полный текст обращения опубликовал профсоюз медработников «Действие»). Сообщалось, что почасовая тарифная ставка на предприятии составляет всего 104 руб. 73 коп., и при работе на 1 ставку зарплата водителя СМП составляет примерно от 44 до 49 тыс. рублей.
«Мосавтосантранс» в официальном комментарии приводит другие данные. «Во-первых, тарифная ставка составляет 112,8 руб в час, это базовый тариф, который в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере. Во-вторых, к базовому тарифу начисляются дополнительные надбавки: 25% за переноску больных на носилках, а также надбавка за классность и стаж. Таким образом, средняя заработная плата в месяц составляет 56 тысяч рублей», — сообщают на предприятии и подчеркивают, что в этот расчёт «не входит заработная плата административного и управленческого персонала, речь идет только о зарплате водителей».
Также в «Мосавтосантрансе» отмечают, что все водители выездных бригад СМП получают специальные соцвыплаты «как работники, принимающие участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией». «Эта выплата не включена в вышеуказанную зарплату. Выплата составляет 1215 руб. за одну нормативную смену и производится Фондом социального страхования РФ, за счет средств федерального бюджета, напрямую на лицевые счета работников установленным порядком», — сообщают в «Мосавтосантрансе». В среднем выплата составляет около 25 тысяч в месяц, утверждают на предприятии.
Добавим, что помимо жалоб на зарплаты, водители скорых высказывали претензии к автопарку, обеспечению спецодеждой, повышению квалификации и организации работы с ДТП.
Напомним, 24 июня профсоюз «Действие» сообщил, что почти три сотни сотрудников Магнитогорской скорой подписали коллективное обращение депутатам разного уровня с требованием увеличить количество бригад, а также установить стимулирующие выплаты.
Напомним, 23 июня в Москве 214 водителей автомобилей скорой помощи ГУП «Мосавтосантранс» обратились с коллективным письмом в отраслевой профсоюз и Конфедерацию труда России (полный текст обращения опубликовал профсоюз медработников «Действие»). Сообщалось, что почасовая тарифная ставка на предприятии составляет всего 104 руб. 73 коп., и при работе на 1 ставку зарплата водителя СМП составляет примерно от 44 до 49 тыс. рублей.
«Мосавтосантранс» в официальном комментарии приводит другие данные. «Во-первых, тарифная ставка составляет 112,8 руб в час, это базовый тариф, который в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере. Во-вторых, к базовому тарифу начисляются дополнительные надбавки: 25% за переноску больных на носилках, а также надбавка за классность и стаж. Таким образом, средняя заработная плата в месяц составляет 56 тысяч рублей», — сообщают на предприятии и подчеркивают, что в этот расчёт «не входит заработная плата административного и управленческого персонала, речь идет только о зарплате водителей».
Также в «Мосавтосантрансе» отмечают, что все водители выездных бригад СМП получают специальные соцвыплаты «как работники, принимающие участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией». «Эта выплата не включена в вышеуказанную зарплату. Выплата составляет 1215 руб. за одну нормативную смену и производится Фондом социального страхования РФ, за счет средств федерального бюджета, напрямую на лицевые счета работников установленным порядком», — сообщают в «Мосавтосантрансе». В среднем выплата составляет около 25 тысяч в месяц, утверждают на предприятии.
Добавим, что помимо жалоб на зарплаты, водители скорых высказывали претензии к автопарку, обеспечению спецодеждой, повышению квалификации и организации работы с ДТП.
Напомним, 24 июня профсоюз «Действие» сообщил, что почти три сотни сотрудников Магнитогорской скорой подписали коллективное обращение депутатам разного уровня с требованием увеличить количество бригад, а также установить стимулирующие выплаты.
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