В Москве 214 водителей скорой помощи выступили против низких зарплат
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Водители автомобилей скорой помощи ГУП «Мосавтосантранс» обратились с коллективным письмом в отраслевой профсоюз и Конфедерацию труда России. Они просят помочь решить давно назревшие трудовые проблемы, в первую очередь — вопрос с низкими зарплатами на предприятии.
Обращение на данный момент подписали 214 сотрудников, при этом сбор подписей продолжается, сообщает профсоюз медработников «Действие», который опубликовал полный текст. В обращении говорится, что возникшие проблемы касаются «порядка 4 тысяч человек, работающих водителями в составе более тысячи выездных бригад ГБУЗ «Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова» на 60 подстанциях и 107 постах столицы России».
Главная претензия водителей – низкая зарплата. Система оплаты труда водителей «Мосавтосантранса» привязана к почасовой тарифной ставке, сейчас она составляет 104 руб. 73 коп. По данным работников, в последний раз ее повышали в 2018 году всего на 0,6%. Сегодня при работе на 1 ставку (при продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю) зарплата водителя СМП составляет примерно от 44 до 49 тыс. рублей (до вычета подоходного налога), говорится в обращении. При этом водитель без стажа и класса получает меньше 40 тыс. рублей.
«Это меньше месячного заработка московского таксиста, а подчас и курьера и дворника», — отмечают сотрудники. Для сравнения, ГУП «Мосгортранс», предлагает водителям автобусов зарплату от 80 000 руб. до 130 000 рублей. При этом работа водителя «скорой» предполагает повышенную физическую и психологическую нагрузку, навыки экстренного вождения, включает ночные смены и переработки.
Водители, подписавшие обращение, уточняют, что, по официальным данным Департамента здравоохранения Москвы, средняя зарплата работников «Мосавтосантранса» составила в 2020 году более 65 тыс. рублей. Однако этот показатель формируется с учетом зарплат административно-управленческого персонала, а также с учетом переработок свыше ставки.
Помимо несправедливой оплаты труда, работники приводят еще несколько претензий:
- за часы переработки не насчитывается надбавка за стаж;
- за работу в выходной и праздничный день, а также за сверхурочную работу, стимулирующие надбавки и доплаты в двойном размере не выплачиваются;
- не все водители обеспечиваются спецодеждой (по нормам летняя должна выдаваться 1 раз в год, зимняя — 1 раз в три года);
- неправильно организована работа с ДТП, «которые неизбежны в условиях огромного города». Водителям не оказывают юридической поддержки, они вынуждены «в свои выходные дни сами собирать доказательства, готовить и давать пояснения в ГИБДД»;
- с 2013 года водителей СМП прекратили посылать на повышение квалификации за счёт средств работодателя (это позволяет повысить классность водителя);
- проблемы с автопарком, многие машины «в плачевном состоянии, запчастей подчас нет, водителям приходится выходить на линию на неисправных автомобилях».
Работники обратились в профсоюз и КТР с просьбой помочь разрешить перечисленные проблемы, в том числе организовать конструктивный диалог с работодателем и правительством Москвы.
Обращение на данный момент подписали 214 сотрудников, при этом сбор подписей продолжается, сообщает профсоюз медработников «Действие», который опубликовал полный текст. В обращении говорится, что возникшие проблемы касаются «порядка 4 тысяч человек, работающих водителями в составе более тысячи выездных бригад ГБУЗ «Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова» на 60 подстанциях и 107 постах столицы России».
Главная претензия водителей – низкая зарплата. Система оплаты труда водителей «Мосавтосантранса» привязана к почасовой тарифной ставке, сейчас она составляет 104 руб. 73 коп. По данным работников, в последний раз ее повышали в 2018 году всего на 0,6%. Сегодня при работе на 1 ставку (при продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю) зарплата водителя СМП составляет примерно от 44 до 49 тыс. рублей (до вычета подоходного налога), говорится в обращении. При этом водитель без стажа и класса получает меньше 40 тыс. рублей.
«Это меньше месячного заработка московского таксиста, а подчас и курьера и дворника», — отмечают сотрудники. Для сравнения, ГУП «Мосгортранс», предлагает водителям автобусов зарплату от 80 000 руб. до 130 000 рублей. При этом работа водителя «скорой» предполагает повышенную физическую и психологическую нагрузку, навыки экстренного вождения, включает ночные смены и переработки.
Водители, подписавшие обращение, уточняют, что, по официальным данным Департамента здравоохранения Москвы, средняя зарплата работников «Мосавтосантранса» составила в 2020 году более 65 тыс. рублей. Однако этот показатель формируется с учетом зарплат административно-управленческого персонала, а также с учетом переработок свыше ставки.
Помимо несправедливой оплаты труда, работники приводят еще несколько претензий:
- за часы переработки не насчитывается надбавка за стаж;
- за работу в выходной и праздничный день, а также за сверхурочную работу, стимулирующие надбавки и доплаты в двойном размере не выплачиваются;
- не все водители обеспечиваются спецодеждой (по нормам летняя должна выдаваться 1 раз в год, зимняя — 1 раз в три года);
- неправильно организована работа с ДТП, «которые неизбежны в условиях огромного города». Водителям не оказывают юридической поддержки, они вынуждены «в свои выходные дни сами собирать доказательства, готовить и давать пояснения в ГИБДД»;
- с 2013 года водителей СМП прекратили посылать на повышение квалификации за счёт средств работодателя (это позволяет повысить классность водителя);
- проблемы с автопарком, многие машины «в плачевном состоянии, запчастей подчас нет, водителям приходится выходить на линию на неисправных автомобилях».
Работники обратились в профсоюз и КТР с просьбой помочь разрешить перечисленные проблемы, в том числе организовать конструктивный диалог с работодателем и правительством Москвы.
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