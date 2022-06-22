В Магнитогорске почти 300 сотрудников «скорой» требуют увеличить количество бригад и стимулирующие выплаты
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Почти три сотни сотрудников Магнитогорской скорой подписали коллективное обращение депутатам разного уровня с требованием обратить внимание на трудовой конфликт. Об этом сообщает профсоюз медработников «Действие».
Работники требуют увеличить количество бригад, а также установить стимулирующие выплаты.
По данным профсоюза, во время пандемии доступность медпомощи резко сократилась, некоторые вызовы в Магнитогорске обслуживались с задержкой более 48 часов. Ситуация показала, что необходимо увеличить количество бригад. «Система скорой помощи — это экстренная служба, и поэтому она должна быть избыточной на случаи ЧС, пандемии либо повышенной террористической угрозы», — говорится в сообщении. Сотрудники требуют включить в коллективный договор такие расчеты: 1 линейная бригада на 10 000 взрослого населения, 1 педиатрическая бригада на 10 000 детского населения, 1 специализированная бригада на 100 000 населения.
Один из пунктов содержит требование установить стимулирующие выплаты за выслугу лет — от 30 до 80% от оклада. Сейчас такая выплата составляет 5-15% от оклада, что не позволяет «в полной мере стимулировать опытных специалистов оставаться в структуре скорой помощи». В профкоме отмечают, что отток кадров с большим стажем в последнее время увеличился.
Также сотрудники требуют доплаты в размере 25% от оклада за «расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы при нехватке бригад».
Коллективное обращение подписали 297 человек. По данным профкома, это более половины неадмининистративного состава.
Напомним, 22 июня в Москве 214 водителей скорой помощи выступили против низких зарплат. Водители автомобилей скорой помощи ГУП «Мосавтосантранс» обратились с коллективным письмом в отраслевой профсоюз и Конфедерацию труда России.
Работники требуют увеличить количество бригад, а также установить стимулирующие выплаты.
По данным профсоюза, во время пандемии доступность медпомощи резко сократилась, некоторые вызовы в Магнитогорске обслуживались с задержкой более 48 часов. Ситуация показала, что необходимо увеличить количество бригад. «Система скорой помощи — это экстренная служба, и поэтому она должна быть избыточной на случаи ЧС, пандемии либо повышенной террористической угрозы», — говорится в сообщении. Сотрудники требуют включить в коллективный договор такие расчеты: 1 линейная бригада на 10 000 взрослого населения, 1 педиатрическая бригада на 10 000 детского населения, 1 специализированная бригада на 100 000 населения.
Один из пунктов содержит требование установить стимулирующие выплаты за выслугу лет — от 30 до 80% от оклада. Сейчас такая выплата составляет 5-15% от оклада, что не позволяет «в полной мере стимулировать опытных специалистов оставаться в структуре скорой помощи». В профкоме отмечают, что отток кадров с большим стажем в последнее время увеличился.
Также сотрудники требуют доплаты в размере 25% от оклада за «расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы при нехватке бригад».
Коллективное обращение подписали 297 человек. По данным профкома, это более половины неадмининистративного состава.
Напомним, 22 июня в Москве 214 водителей скорой помощи выступили против низких зарплат. Водители автомобилей скорой помощи ГУП «Мосавтосантранс» обратились с коллективным письмом в отраслевой профсоюз и Конфедерацию труда России.
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