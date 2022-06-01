Сенатор Климов заявил о подготовке нового законопроекта об иноагентах
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил о подготовке нового законопроекта об иноганетах, который будет развивать положения уже принятого в первом чтении законопроекта.
Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был принят в Госдуме в первом чтении 7 июня. «Следующий текст будет о том, какие изменения теперь необходимы в уже действующие законы», — написал Климов в телеграм-канале.
По его словам, изменения планируется внести в законы «Об образовании», «О государственной службе», «О военной службе». При этом поправки в УК и КоАП новый законопроект не содержит, заявил Климов РИА Новости.
Климов утверждает, что коррективы прямо вызваны положениями предыдущего законопроекта. Он сообщил, что «необходимо усилить защиту общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной с РФ». «Поскольку среди явных целей зарубежных атак — дестабилизация нашей политической системы для последующей незаконной смены власти и фактического развала Отечества в заокеанских интересах, необходимо безотлагательно принимать адекватные ответные меры в рамках Конституции РФ», — написал сенатор телеграм-канале.
Новый законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.
Напомним, 7 июня депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он обобщает нормы об иностранных агентах.
Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг (фракция «Справедливая Россия – за правду») раскритиковал законопроект. Он полагает, что если документ примут в первоначальном виде, то любой россиянин сможет получить статус иноагента.
Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был принят в Госдуме в первом чтении 7 июня. «Следующий текст будет о том, какие изменения теперь необходимы в уже действующие законы», — написал Климов в телеграм-канале.
По его словам, изменения планируется внести в законы «Об образовании», «О государственной службе», «О военной службе». При этом поправки в УК и КоАП новый законопроект не содержит, заявил Климов РИА Новости.
Климов утверждает, что коррективы прямо вызваны положениями предыдущего законопроекта. Он сообщил, что «необходимо усилить защиту общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной с РФ». «Поскольку среди явных целей зарубежных атак — дестабилизация нашей политической системы для последующей незаконной смены власти и фактического развала Отечества в заокеанских интересах, необходимо безотлагательно принимать адекватные ответные меры в рамках Конституции РФ», — написал сенатор телеграм-канале.
Новый законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.
Напомним, 7 июня депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он обобщает нормы об иностранных агентах.
Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг (фракция «Справедливая Россия – за правду») раскритиковал законопроект. Он полагает, что если документ примут в первоначальном виде, то любой россиянин сможет получить статус иноагента.
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