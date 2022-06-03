Депутаты ГД в первом чтении приняли законопроект, который обобщает нормы об иноагентах

12.14 Среда, 8 июня 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он обобщает нормы об иностранных агентах.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен «на повышение эффективности регулирования института иностранных агентов с учетом текущих вызовов безопасности и суверенитету».

По мнению авторов инициативы, действующее законодательство об иноагентах содержит «разрозненные положения». В предложенном документе уточняются такие понятия, как «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель».

- Законопроект определяет, что «иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», — сказано в документе.

- Признанные иноагентами лица и организации будут включаться в специальный реестр (вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех). Кроме того, в реестре также будет указываться информация о тех, кто «аффилирован с иностранными агентами».

- Иностранным агентам запрещается преподавательская, просветительская, воспитательная деятельность в отношении несовершеннолетних (также запрещается производить информационную продукцию для детей). Авторы законопроекта полагают, что такие нормы «защитят детей от иностранного влияния».

- Иноагентам ограничат возможность инвестировать в компании, стратегически важные для обороны и безопасности государства.

- Иноагентам запретят получать гранты от государства, организовывать публичные мероприятия и их финансирование.

- В документе прописан механизм исключения НКО из реестра иноагентов. Для этого организация должна либо прекратить получать денежные средства от иностранных источников, либо прекратить политическую деятельность (или будут выполнены оба эти условия одновременно). Для впервые попавших в реестр физлиц предусмотрен упрощенный порядок исключения из реестра.

В правительстве предложили доработать законопроект ко второму чтению, так как предлагаемые нормы не ограничивают круг информации, за финансирование и распространение которой предусмотрено присвоение статуса иноагента (под ограничения в таком случае могут попасть представители «дружественных государств», полагают в кабмине).

Напомним, законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был внесен в Госдуму в апреле. Среди его авторов в том числе депутат Василий Пискарев и сенатор Андрей Климов.

В начале мая в СПЧ высказались с критикой законопроекта, подчеркнув, что некоторые его положения ограничивают права, прописанные в Конституции. Члены СПЧ, помимо прочего, предложили убрать из законопроекта понятие «аффилированных лиц», а также предположили, что новые нормы создадут пространство для «неограниченного расширения коррупционных возможностей».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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