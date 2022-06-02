Депутат Госдумы Гартунг считает, что по новому законопроекту иноагентом может быть признан любой россиянин
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг (фракция «Справедливая Россия – за правду») раскритиковал новый законопроект об иностранных агентах. Он полагает, что если документ примут в первоначальном виде, то любой россиянин сможет получить этот статус.
Депутат отметил, что по законопроекту для того, чтобы стать иностранным агентом, нужны всего три критерия:
- иностранное влияние. «В законопроекте определение иностранного влияния очень расплывчатое, достаточно, например, пользоваться иностранной техникой или читать иностранные сайты», — отметил депутат;
- определенные виды деятельности. «Среди них, например, распространение информации для неопределенного круга лиц. То есть если у вас есть страница в соцсетях, второй признак иноагента у вас уже присутствует», — сказал Гартунг;
- критика органов госвласти и их действий. «То есть если вы выступили против повышения пенсионного возраста или вам не понравилось, как какой-то орган государственной власти выполняет свои обязанности, например, по начислению льгот или уборке дорог, то и третий признак иностранного агента у вас есть», — подчеркнул депутат.
Гартунг полагает, что при таких нормах «любой гражданин России может быть признан иностранным агентом со всеми вытекающими последствиями — запрет на участие в выборах, на работу на государственных и муниципальных должностях, занятие бизнесом, просветительской и образовательной деятельностью» и т.д.
«Я задал вопрос автору законопроекта Андрею Луговому, как нужно жить рядовому гражданину, чтобы не попасть под этот закон. Он ответил, что надо быть патриотом и не быть предателем. И тут же назвал предателями всех, кто выступил против его законопроекта», — написал Гартунг на своей странице во ВКонтакте.
Напомним, 7 июня депутаты ГД в первом чтении приняли проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который обобщает нормы об иностранных агентах.
Депутат отметил, что по законопроекту для того, чтобы стать иностранным агентом, нужны всего три критерия:
- иностранное влияние. «В законопроекте определение иностранного влияния очень расплывчатое, достаточно, например, пользоваться иностранной техникой или читать иностранные сайты», — отметил депутат;
- определенные виды деятельности. «Среди них, например, распространение информации для неопределенного круга лиц. То есть если у вас есть страница в соцсетях, второй признак иноагента у вас уже присутствует», — сказал Гартунг;
- критика органов госвласти и их действий. «То есть если вы выступили против повышения пенсионного возраста или вам не понравилось, как какой-то орган государственной власти выполняет свои обязанности, например, по начислению льгот или уборке дорог, то и третий признак иностранного агента у вас есть», — подчеркнул депутат.
Гартунг полагает, что при таких нормах «любой гражданин России может быть признан иностранным агентом со всеми вытекающими последствиями — запрет на участие в выборах, на работу на государственных и муниципальных должностях, занятие бизнесом, просветительской и образовательной деятельностью» и т.д.
«Я задал вопрос автору законопроекта Андрею Луговому, как нужно жить рядовому гражданину, чтобы не попасть под этот закон. Он ответил, что надо быть патриотом и не быть предателем. И тут же назвал предателями всех, кто выступил против его законопроекта», — написал Гартунг на своей странице во ВКонтакте.
Напомним, 7 июня депутаты ГД в первом чтении приняли проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который обобщает нормы об иностранных агентах.
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