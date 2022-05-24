В Оклахоме 4 человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска

09.08 Четверг, 2 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В США по меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска в Талсе (Оклахома), сообщает CNN. Несколько человек ранены, они доставлены в городские больницы.

Диспетчеры получили сообщение о стрельбе в среду в 16:50 по местному времени. Мужчина 35-40 лет открыл стрельбу на втором этаже здания, сообщается, что у него при себе была винтовка и пистолет, вероятно он стрелял из обоих видов оружия.

Полиция сообщает, что оперативно прибыла на место происшествия, офицеры услышали выстрелы на втором этаже, однако вскоре обнаружили стрелка уже мертвым в одном из кабинетов. Предположительно, он совершил суицид.

Полиция заявила, что устанавливает личность стрелка и выясняет его мотивы.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт назвал стрельбу в больнице «бессмысленным актом насилия и ненависти». Президент США Байден был проинформирован о стрельбе в Талсе. Сообщается, что Белый дом внимательно следит за ситуацией.

Напомним, 30 мая в Оклахоме в результате стрельбы погибла 39-летняя женщина, еще семь человек, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения.

25 мая больше 20 человек погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд на юге Техаса. После происшествия президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.

31 мая в Канаде правительство представило законопроект о введении «национального запрета» на продажу и покупку короткоствольного оружия. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что насилие с применением огнестрельного оружия в стране растет.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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