В Оклахоме 4 человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В США по меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска в Талсе (Оклахома), сообщает CNN. Несколько человек ранены, они доставлены в городские больницы.
Диспетчеры получили сообщение о стрельбе в среду в 16:50 по местному времени. Мужчина 35-40 лет открыл стрельбу на втором этаже здания, сообщается, что у него при себе была винтовка и пистолет, вероятно он стрелял из обоих видов оружия.
Полиция сообщает, что оперативно прибыла на место происшествия, офицеры услышали выстрелы на втором этаже, однако вскоре обнаружили стрелка уже мертвым в одном из кабинетов. Предположительно, он совершил суицид.
Полиция заявила, что устанавливает личность стрелка и выясняет его мотивы.
Губернатор Оклахомы Кевин Ститт назвал стрельбу в больнице «бессмысленным актом насилия и ненависти». Президент США Байден был проинформирован о стрельбе в Талсе. Сообщается, что Белый дом внимательно следит за ситуацией.
Напомним, 30 мая в Оклахоме в результате стрельбы погибла 39-летняя женщина, еще семь человек, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения.
25 мая больше 20 человек погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд на юге Техаса. После происшествия президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.
31 мая в Канаде правительство представило законопроект о введении «национального запрета» на продажу и покупку короткоствольного оружия. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что насилие с применением огнестрельного оружия в стране растет.
Диспетчеры получили сообщение о стрельбе в среду в 16:50 по местному времени. Мужчина 35-40 лет открыл стрельбу на втором этаже здания, сообщается, что у него при себе была винтовка и пистолет, вероятно он стрелял из обоих видов оружия.
Полиция сообщает, что оперативно прибыла на место происшествия, офицеры услышали выстрелы на втором этаже, однако вскоре обнаружили стрелка уже мертвым в одном из кабинетов. Предположительно, он совершил суицид.
Полиция заявила, что устанавливает личность стрелка и выясняет его мотивы.
Губернатор Оклахомы Кевин Ститт назвал стрельбу в больнице «бессмысленным актом насилия и ненависти». Президент США Байден был проинформирован о стрельбе в Талсе. Сообщается, что Белый дом внимательно следит за ситуацией.
Напомним, 30 мая в Оклахоме в результате стрельбы погибла 39-летняя женщина, еще семь человек, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения.
25 мая больше 20 человек погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд на юге Техаса. После происшествия президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.
31 мая в Канаде правительство представило законопроект о введении «национального запрета» на продажу и покупку короткоствольного оружия. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что насилие с применением огнестрельного оружия в стране растет.
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