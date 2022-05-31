СК: жертвами изнасилований в РФ чаще всего становятся девочки 11-14 лет, живущие в городах
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СК РФ сообщили, что в России, по данным за 2021 год, жертвами изнасилований чаще всего становились девочки 11-14 лет, затем девочки 15-17-летнего возраста. Об этом в интервью РИА Новости рассказала зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.
Часть из них пострадали от действий родственников и близких. «При этом половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка», — отметила Елена Леоненко. Она добавила, что дети из неполных семей становились жертвами не так часто.
По словам Леоненко, чаще всего девочки становились жертвами преступлений насильственного характера в городах.
Часть из них пострадали от действий родственников и близких. «При этом половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка», — отметила Елена Леоненко. Она добавила, что дети из неполных семей становились жертвами не так часто.
По словам Леоненко, чаще всего девочки становились жертвами преступлений насильственного характера в городах.
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