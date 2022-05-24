В Приморье фракция КПРФ исключила двух депутатов, осудивших российские действия в Украине

12.01 Среда, 1 июня 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутатов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу исключили из фракции КПРФ в законодательном собрании Приморья за «действия, дискредитирующие партию». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя фракции в региональном парламенте Анатолия Долгачева.

В минувшую пятницу депутаты Васюкевич и Шульга на заседании заксобрания, на которое также был приглашён губернатор Приморского края Олег Кожемяко, публично выступили за вывод российских войск с территории Украины. Они обратились к президенту Владимиру Путину и призвали его прекратить боевые действия. После обращения Кожемяко потребовал вывести депутата из зала заседания. Глава КПРФ в Заксобрании Анатолий Долгачев назвал действия депутатов «абсолютным демаршем».

Позже члены фракции единогласно проголосовали за исключение коллег из своих рядов. «Эти депутаты дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах», — заявил «Коммерсанту» Анатолий Долгачев. Он добавил, что Васюкевич и Шульга не являются членами партии, поэтому их исключили только из состава фракции. «Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей», — сказал Долгачев (цитата по «Коммерсанту»).

Издание отмечает, что Леонид Васюкевич о своем исключении из фракции узнал от корреспондента.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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