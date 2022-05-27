Власти Турции отменили масочный режим и ПЦР-тесты для въезда в страну
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Власти Турции отменили обязательное требование ПЦР-тестов для въезда в страну, пишут турецкие СМИ со ссылкой на заявление МВД. 30 мая в стране отменили масочный режим в общественных местах (кроме больниц).
Издание Hurriyet сообщает, что с 1 июня на пограничных пунктах не нужно предъявлять документы с результатами ПЦР-тестов или тестов на антиген. Решение о смягчении правил въезда в страну было принято после оценки текущей ситуации с ковидом.
Напомним, ранее в минздраве Турции заявили, что в стране отмечается резкое снижение числа заражений коронавирусом. В связи с этим 30 мая было объявлено об отмене обязательного ношения масок в общественных местах.
Издание Hurriyet сообщает, что с 1 июня на пограничных пунктах не нужно предъявлять документы с результатами ПЦР-тестов или тестов на антиген. Решение о смягчении правил въезда в страну было принято после оценки текущей ситуации с ковидом.
Напомним, ранее в минздраве Турции заявили, что в стране отмечается резкое снижение числа заражений коронавирусом. В связи с этим 30 мая было объявлено об отмене обязательного ношения масок в общественных местах.
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