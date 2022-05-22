В Ясногорске Тульской области попытались поджечь военкомат
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Ясногорске Тульской области неизвестный попытался поджечь военкомат на улице Щербина, пишет Baza.
По данным телеграм-канала, сегодня в 4 утра преступник разбил окно военкомата топором, бросил его там же и попытался поджечь здание. Возгорание удалось потушить сотрудникам военкомата до приезда пожарных.
Местные СМИ пишут, что на месте работает полиция. Официальных данных от правоохранительных органов пока не поступало. Дозвониться до пресс-службы управления МВД по Тульской области корреспонденту «Вечерних ведомостей» не удалось.
Напомним, 30 мая бывший сельский учитель Илья Фарбер, дело которого вызвало большой резонанс в 2012 году, был задержан по подозрению в попытке поджогов военкомата и призывного пункта в удмуртском посёлке. Позже пресс-служба судов Удмуртии сообщила, что он арестован на два месяца. Ему вменяют поджоги из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).
По данным телеграм-канала, сегодня в 4 утра преступник разбил окно военкомата топором, бросил его там же и попытался поджечь здание. Возгорание удалось потушить сотрудникам военкомата до приезда пожарных.
Местные СМИ пишут, что на месте работает полиция. Официальных данных от правоохранительных органов пока не поступало. Дозвониться до пресс-службы управления МВД по Тульской области корреспонденту «Вечерних ведомостей» не удалось.
Напомним, 30 мая бывший сельский учитель Илья Фарбер, дело которого вызвало большой резонанс в 2012 году, был задержан по подозрению в попытке поджогов военкомата и призывного пункта в удмуртском посёлке. Позже пресс-служба судов Удмуртии сообщила, что он арестован на два месяца. Ему вменяют поджоги из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).
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