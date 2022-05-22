Baza: в поджогах военкоматов в Удмуртии подозревают бывшего учителя Илью Фарбера, он задержан
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Бывший сельский учитель Илья Фарбер, дело которого вызвало большой резонанс в 2012 году, подозревается в попытке поджогов военкоматов в удмуртском посёлке, сообщает телеграм-канал Baza. По данным канала, он задержан сотрудниками ФСБ.
На опубликованном видео подозреваемый говорит о том, что его задержали за попытку поджога призывного пункта и военкомата. Также он признается, что «восхищен работой оперативных сотрудников». На вопрос о мотивах поступка он ответил, что хотел узнать, «способен ли он на такое».
Ночью 21 мая в посёлке Игра неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в призывной пункт. Возгорание удалось быстро потушить, но одна из комнат выгорела полностью. Через два дня в поселке попытались поджечь другой военкомат с помощью «коктейля Молотова», в результате пожар возник в помещении со служебной документацией.
Напомним, сельский учитель, художник, бывший директор дома культуры был осужден в 2012 году на 8 лет за взятку в 300 тысяч рублей и злоупотребление должностными полномочиями. Позже срок сократили до трех лет, затем он был освобожден по УДО после 2 лет и 3 месяцев заключения.
Общественные деятели и правозащитники называли наказание чрезмерно суровым. О деле Фарбера спустя месяц после решения суда высказался президент РФ Владимир Путин, он назвал приговор «вопиющим». «Данный случай, конечно, вопиющий <…> Взятка — это более общественно опасное преступление, чем просто кража. Это очевидная вещь. Но могут быть и ошибки», — отметил тогда президент (цитата по РИА Новости).
По данным канала Baza, у подозреваемого во время обысков были изъяты две канистры с бензином, марганцовка, пять банковских карт и три айфона.
На опубликованном видео подозреваемый говорит о том, что его задержали за попытку поджога призывного пункта и военкомата. Также он признается, что «восхищен работой оперативных сотрудников». На вопрос о мотивах поступка он ответил, что хотел узнать, «способен ли он на такое».
Ночью 21 мая в посёлке Игра неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в призывной пункт. Возгорание удалось быстро потушить, но одна из комнат выгорела полностью. Через два дня в поселке попытались поджечь другой военкомат с помощью «коктейля Молотова», в результате пожар возник в помещении со служебной документацией.
Напомним, сельский учитель, художник, бывший директор дома культуры был осужден в 2012 году на 8 лет за взятку в 300 тысяч рублей и злоупотребление должностными полномочиями. Позже срок сократили до трех лет, затем он был освобожден по УДО после 2 лет и 3 месяцев заключения.
Общественные деятели и правозащитники называли наказание чрезмерно суровым. О деле Фарбера спустя месяц после решения суда высказался президент РФ Владимир Путин, он назвал приговор «вопиющим». «Данный случай, конечно, вопиющий <…> Взятка — это более общественно опасное преступление, чем просто кража. Это очевидная вещь. Но могут быть и ошибки», — отметил тогда президент (цитата по РИА Новости).
По данным канала Baza, у подозреваемого во время обысков были изъяты две канистры с бензином, марганцовка, пять банковских карт и три айфона.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Против экс-замглавы администрации ЖД района Екатеринбурга заведено уговное дело о взятке
23 мая 2022
23 мая 2022