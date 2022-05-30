Бизнес-омбудсмен: почти 87% предпринимателей в РФ оказались затронуты действием санкций
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Институт Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова провел мониторинг текущего состояния бизнеса в России.
86,8% опрошенных предпринимателей оказались затронуты действием санкций, следует из опубликованных данных. При этом 77,4% к санкциям адаптировались (или надеются это сделать), а вот 11,7% этого сделать не сумели (и останавливают бизнес частично или полностью).
Подавляющее большинство опрошенных (67,1%) испытывают на себе «результаты экономического спада». Из них 29,4% сообщили о снижении выручки, 24,9% оценили свое состояние как «серьезный спад», 7,1% назвали текущее состояние «кризисом». Закрыли свой бизнес (или намерены сделать это в ближайшее время) 5,7% опрошенных. Чуть более 10 % предпринимателей ответили, что их бизнес «по-прежнему стабилен и продолжает расти».
Предприниматели отмечают, что самая значимая для них проблема — спад спроса (62,2% ответов), далее следует дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), разрыв цепочек поставок (35,9%) и сложности доставки по импорту (26,6%).
Более половины опрошенных (56,4%) считают действия правительства в условиях санкционного давления недостаточными. При этом 8,9% полагают, что власти «своими действиями только осложняют ситуацию».
В опросе приняли участие руководители и владельцы 6003 компаний из 85 регионов.
86,8% опрошенных предпринимателей оказались затронуты действием санкций, следует из опубликованных данных. При этом 77,4% к санкциям адаптировались (или надеются это сделать), а вот 11,7% этого сделать не сумели (и останавливают бизнес частично или полностью).
Подавляющее большинство опрошенных (67,1%) испытывают на себе «результаты экономического спада». Из них 29,4% сообщили о снижении выручки, 24,9% оценили свое состояние как «серьезный спад», 7,1% назвали текущее состояние «кризисом». Закрыли свой бизнес (или намерены сделать это в ближайшее время) 5,7% опрошенных. Чуть более 10 % предпринимателей ответили, что их бизнес «по-прежнему стабилен и продолжает расти».
Предприниматели отмечают, что самая значимая для них проблема — спад спроса (62,2% ответов), далее следует дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), разрыв цепочек поставок (35,9%) и сложности доставки по импорту (26,6%).
Более половины опрошенных (56,4%) считают действия правительства в условиях санкционного давления недостаточными. При этом 8,9% полагают, что власти «своими действиями только осложняют ситуацию».
В опросе приняли участие руководители и владельцы 6003 компаний из 85 регионов.
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