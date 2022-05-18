Дело лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации армии передали в суд Санкт-Петербурга
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Советский районный суд Уфы направил в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга дело об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука, лидера группы ДДТ (дело по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
На музыканта составили протокол о дискредитации ВС РФ после концерта в Уфе 18 мая. На концерте со сцены он высказался о родине, президенте и патриотизме, а также раскритиковал происходящее на Украине. По словам продюсера группы Радмира Усаева, силовики пришли к Шевчуку в гримерку сразу после концерта и говорили с ним в течение часа.
В конце апреля концерт группы ДДТ был отменен в Тюмени после того, как Шевчук отказался играть в зале с символикой «Z».
На музыканта составили протокол о дискредитации ВС РФ после концерта в Уфе 18 мая. На концерте со сцены он высказался о родине, президенте и патриотизме, а также раскритиковал происходящее на Украине. По словам продюсера группы Радмира Усаева, силовики пришли к Шевчуку в гримерку сразу после концерта и говорили с ним в течение часа.
В конце апреля концерт группы ДДТ был отменен в Тюмени после того, как Шевчук отказался играть в зале с символикой «Z».
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