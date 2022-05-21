В Красноярске суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении журналистки НГС24
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Красноярский краевой суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении журналистки издания «НГС24» Марии Антюшевой, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
В конце марта журналистку задержали сотрудники полиции, позже Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за два комментария в социальных сетях.
По данным «Сетевых свобод», районный суд в марте указал: «поскольку президент России, должность которого с 7 мая 2012 года занимает Владимир Путин, является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, а также верховным главнокомандующим, критические посты Антюшевой направлены на подрыв авторитета, имиджа и доверия к Вооруженным Силам РФ».
Красноярский краевой суд дело прекратил, сославшись на «недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление».
В конце марта журналистку задержали сотрудники полиции, позже Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за два комментария в социальных сетях.
По данным «Сетевых свобод», районный суд в марте указал: «поскольку президент России, должность которого с 7 мая 2012 года занимает Владимир Путин, является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, а также верховным главнокомандующим, критические посты Антюшевой направлены на подрыв авторитета, имиджа и доверия к Вооруженным Силам РФ».
Красноярский краевой суд дело прекратил, сославшись на «недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Обвиняемого в получении взятки депутата гордумы Красноуфимска от ЕР оставили под стражей
27 мая 2022
27 мая 2022