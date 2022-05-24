На президентских выборах в Колумбии во второй тур вышли два представителя оппозиции

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

На президентских выборах в Колумбии во второй тур вышли Густаво Петро и Родольфо Эрнандес, об этом свидетельствуют данные Национального реестра актов гражданского состояния (после подсчета 86,79% голосов). Оба кандидата критикуют действующее правительство, коррупцию и выступают за перемены.За Петро, который выдвигается от левой коалиции «Исторический пакт», проголосовали 40,32% избирателей, за Эрнандеса, который представляет собственное политическое движение «Лига антикоррупционных правителей», — 28,15%.Иван Дуке, действующий глава государства, не участвовал в выборах (переизбрание не допускает колумбийская конституция).В марте кандидат от правящей партии «Демократический центр» Оскар Сулуага снялся с выборов, он поддержал Федерико Гутьерреса, представителя правой коалиции «Команда за Колумбию». Гутьеррес, который считался главным соперником Петро, занял третье место (23,91% голосов).В случае победы на выборах Петро станет первым президентом Колумбии, который представляет левые силы.В выборах приняли участие более 20 млн человек (всего в Колумбии в этом году насчитывается 38,8 млн избирателей). Второй тур выборов пройдет 19 июня.