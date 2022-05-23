Китай закрыл воздушное пространство для Boeing и Airbus российских авиакомпаний
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний. Речь идет о самолетах, зарегистрированных в двух юрисдикциях.
Информация о таком решении авиационных властей Китая появилась в телеграм-каналах, в частности, об этом написал отраслевой канал Авиаторщина со ссылкой на документ компании Global Link Logistics. Информацию подтвердили источники РБК. Издание сообщает, что другой логистический оператор, «Оптималог», получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая.
Канал Авиаторщина со ссылкой на источники уточняет, что небо Китая закрыто для самолётов с двойной регистрацией (одновременно находящихся в российском и иностранном реестрах). Источники РБК объясняют запрет тем, что в мае по требованию властей Китая все авиакомпании (не только российские) должны были актуализировать свои досье (сведения о самолетах, собственниках, договорах и т.п.). Российские компании обновили информацию, однако власти Китая запросили у них данные о том, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом. Но таких данных российские перевозчики предоставить не смогли, в связи с чем им было отказано в полетах в соответствии с международным законодательством.
Между тем, в авиакомпаниях, которые выполняют рейсы в Китай, каналу Авиаторщина сказали, что пока не получали информации о закрытом небе и продолжают запланированные полеты.
Информация о таком решении авиационных властей Китая появилась в телеграм-каналах, в частности, об этом написал отраслевой канал Авиаторщина со ссылкой на документ компании Global Link Logistics. Информацию подтвердили источники РБК. Издание сообщает, что другой логистический оператор, «Оптималог», получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая.
Канал Авиаторщина со ссылкой на источники уточняет, что небо Китая закрыто для самолётов с двойной регистрацией (одновременно находящихся в российском и иностранном реестрах). Источники РБК объясняют запрет тем, что в мае по требованию властей Китая все авиакомпании (не только российские) должны были актуализировать свои досье (сведения о самолетах, собственниках, договорах и т.п.). Российские компании обновили информацию, однако власти Китая запросили у них данные о том, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом. Но таких данных российские перевозчики предоставить не смогли, в связи с чем им было отказано в полетах в соответствии с международным законодательством.
Между тем, в авиакомпаниях, которые выполняют рейсы в Китай, каналу Авиаторщина сказали, что пока не получали информации о закрытом небе и продолжают запланированные полеты.
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