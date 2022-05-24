Леонид Слуцкий единогласно избран новым председателем ЛДПР
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Новым председателем ЛДПР единогласно избран Леонид Слуцкий, сообщили в партии. Таким образом, партия выбрала второго в своей истории руководителя.
Слуцкий был единственным кандидатом на пост председателя партии.
В пятницу 27 мая состоялся съезд либерал-демократов, он впервые прошел без основателя и лидера партии Владимира Жириновского. Съезд начался с минуты молчания, которую объявил Леонид Слуцкий в память о Владимире Жириновском.
18 мая Леонид Слуцкий был назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. Он возглавляет комитет ГД по международным делам.
Партия была основана Владимиром Жириновским 13 декабря 1989 (как ЛДПСС, с 18 апреля 1992 — ЛДПР), он возглавлял ее до 2022 года. 6 апреля стало известно о смерти политика после продолжительной болезни.
Слуцкий был единственным кандидатом на пост председателя партии.
В пятницу 27 мая состоялся съезд либерал-демократов, он впервые прошел без основателя и лидера партии Владимира Жириновского. Съезд начался с минуты молчания, которую объявил Леонид Слуцкий в память о Владимире Жириновском.
18 мая Леонид Слуцкий был назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. Он возглавляет комитет ГД по международным делам.
Партия была основана Владимиром Жириновским 13 декабря 1989 (как ЛДПСС, с 18 апреля 1992 — ЛДПР), он возглавлял ее до 2022 года. 6 апреля стало известно о смерти политика после продолжительной болезни.
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