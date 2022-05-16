Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.
«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — сообщает телеграм-канал фракции.
Леонид Слуцкий возглавляет комитет ГД по международным делам.
«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — сообщает телеграм-канал фракции.
Леонид Слуцкий возглавляет комитет ГД по международным делам.
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