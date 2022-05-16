Россия и мир

Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — сообщает телеграм-канал фракции.Леонид Слуцкий возглавляет комитет ГД по международным делам.