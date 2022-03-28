Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского.
«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел», — сообщил Володин.
Фракция ЛДПР в ГД подтвердила информацию. «Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», — говорится в заявлении фракции.
75-летний политик был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид-омикрон. Всё это время в СМИ публиковали противоречивую информацию о состоянии его здоровья.
«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел», — сообщил Володин.
Фракция ЛДПР в ГД подтвердила информацию. «Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», — говорится в заявлении фракции.
75-летний политик был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид-омикрон. Всё это время в СМИ публиковали противоречивую информацию о состоянии его здоровья.
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