Сергей Лавров: «Запад объявил всему Русскому миру тотальную [Роскомнадзор]»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил тотальную [Роскомнадзор] всему Русскому миру. Об этом он сказал на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ, сообщает ТАСС.
«Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную [Роскомнадзор], это теперь уже никто и не скрывает», — сказал Лавров. По его словам, «культура отмены» России и всего, что связано со страной, доходит до абсурда — «под запретом классики, Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин». Также, по мнению Лаврова, гонениям подвергаются современные российские деятели культуры и искусства.
«С уверенностью можно сказать, эта ситуация с нами надолго <…> Она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад, после окончания холодной войны — об общечеловеческих ценностях, о необходимости выстраивать единую Европу в качестве общего дома от Атлантики до Тихого океана… Мы теперь видим, какова цена этим славословиям», — сказал глава ведомства.
Также он отметил, что западники не оставляют попыток поссорить народы бывшего СССР, используя тенденциозные трактовки истории.
Напомним, ранее Сергей Лавров заявлял, что коллективный Запад объявил России тотальную гибридную [Роскомнадзор]. Об этом он говорил, в частности, 14 мая на заседании Совета по внешней и оборонной политике и 14 апреля на конференции в МГИМО.
«Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную [Роскомнадзор], это теперь уже никто и не скрывает», — сказал Лавров. По его словам, «культура отмены» России и всего, что связано со страной, доходит до абсурда — «под запретом классики, Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин». Также, по мнению Лаврова, гонениям подвергаются современные российские деятели культуры и искусства.
«С уверенностью можно сказать, эта ситуация с нами надолго <…> Она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад, после окончания холодной войны — об общечеловеческих ценностях, о необходимости выстраивать единую Европу в качестве общего дома от Атлантики до Тихого океана… Мы теперь видим, какова цена этим славословиям», — сказал глава ведомства.
Также он отметил, что западники не оставляют попыток поссорить народы бывшего СССР, используя тенденциозные трактовки истории.
Напомним, ранее Сергей Лавров заявлял, что коллективный Запад объявил России тотальную гибридную [Роскомнадзор]. Об этом он говорил, в частности, 14 мая на заседании Совета по внешней и оборонной политике и 14 апреля на конференции в МГИМО.
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