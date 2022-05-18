Банк России снизил ключевую ставку до 11 % годовых
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 11 % годовых, сообщает регулятор.
«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых», — говорится в сообщении.
По данным регулятора, последние недельные данные указывают на «значительное замедление текущих темпов роста цен». Этому, в том числе, способствует динамика обменного курса рубля.
Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России, сообщили в ЦБ.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.
Напомним, 29 апреля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых.
«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых», — говорится в сообщении.
По данным регулятора, последние недельные данные указывают на «значительное замедление текущих темпов роста цен». Этому, в том числе, способствует динамика обменного курса рубля.
Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России, сообщили в ЦБ.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.
Напомним, 29 апреля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых.
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