Брюссель занял первое месте в рейтинге городов по доступности библиотек, Москва – на девятом
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Аналитики Picodi.com изучили доступность публичных библиотек в столицах и крупных городах мира. Для составления рейтинга было подсчитано, сколько всего в городе библиотек и сколько приходится на 10 тысяч жителей.
На первом месте рейтинга – Брюссель, где на каждые 10 тысяч жителей приходится 1 библиотека. На втором месте – Варшава (0,99), на третьем – Киев (0,49).
Столица России занимает девятую строчку рейтинга — на каждые 10 тыс. москвичей приходится 0,35 библиотеки (хотя в сравнении с другими городами из списка в Москве больше всего библиотек в целом – 443).
Три нижних строчки занимают Сан-Паулу (0,05), Сидней (0,02) и Эр-Рияд (0,01).
Авторы исследования отдельно изучили доступность библиотек в городах-миллионниках России. Пятерка лучших выглядит так: Нижний Новгород (0,72), Самара (0,52), Воронеж (0,49), Уфа (0,45), Волгоград (0,44).
Последнюю строчку российского списка занимает Екатеринбург (0,32). На предпоследнем месте — Москва (0,35)
Добавим, что аналитики учитывали публичные библиотеки, управляемые городскими властями, а также региональные и национальные библиотеки, которые доступны, как правило, бесплатно.
На первом месте рейтинга – Брюссель, где на каждые 10 тысяч жителей приходится 1 библиотека. На втором месте – Варшава (0,99), на третьем – Киев (0,49).
Столица России занимает девятую строчку рейтинга — на каждые 10 тыс. москвичей приходится 0,35 библиотеки (хотя в сравнении с другими городами из списка в Москве больше всего библиотек в целом – 443).
Три нижних строчки занимают Сан-Паулу (0,05), Сидней (0,02) и Эр-Рияд (0,01).
Авторы исследования отдельно изучили доступность библиотек в городах-миллионниках России. Пятерка лучших выглядит так: Нижний Новгород (0,72), Самара (0,52), Воронеж (0,49), Уфа (0,45), Волгоград (0,44).
Последнюю строчку российского списка занимает Екатеринбург (0,32). На предпоследнем месте — Москва (0,35)
Добавим, что аналитики учитывали публичные библиотеки, управляемые городскими властями, а также региональные и национальные библиотеки, которые доступны, как правило, бесплатно.
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