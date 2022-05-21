Президент РФ Путин подписал Указ о назначении Куренкова главой МЧС
Россия и мир
Фото: publication.pravo.gov.ru
Президент РФ Путин подписал Указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС.
Ранее в среду Совет Федерации поддержал внесенную президентом РФ кандидатуру Александра Куренкова на пост главы министерства. Отвечая на вопросы сенаторов, он заявил, что сотрудникам ведомства будут оказывать дополнительные меры поддержки. Также он высказался о намерении увеличивать помощь жителям Донбасса.
По словам депутата ГД Александра Хинштейна, генерал-майор Александр Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии, в этом качестве курировал боевую подготовку. Ранее Куренков проходил службу в ФСБ и в ФСО.
Также в среду сообщалось, что Путин лично представит нового главу ведомства на коллегии МЧС 25 мая.
Ранее в среду Совет Федерации поддержал внесенную президентом РФ кандидатуру Александра Куренкова на пост главы министерства. Отвечая на вопросы сенаторов, он заявил, что сотрудникам ведомства будут оказывать дополнительные меры поддержки. Также он высказался о намерении увеличивать помощь жителям Донбасса.
По словам депутата ГД Александра Хинштейна, генерал-майор Александр Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии, в этом качестве курировал боевую подготовку. Ранее Куренков проходил службу в ФСБ и в ФСО.
Также в среду сообщалось, что Путин лично представит нового главу ведомства на коллегии МЧС 25 мая.
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