В Госдуме в первом чтении принят закон, который предполагает внесудебное прекращение работы СМИ

18.16 Вторник, 24 мая 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект «о зеркальных мерах» в отношении СМИ, который вызвал много вопросов со стороны журналистов и медиаюристов.

Депутаты называют документ законопроектом «о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом», однако в случае принятия он может негативным образом повлиять на работу самих российских СМИ. Проект предлагает наделить Генпрокуратуру правом внесудебного признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным и вводит пожизненную блокировку ресурсов.

«Законопроект наделяет Генерального прокурора РФ или его заместителей исключительным правом на признание регистрации средства массовой информации недействительной и на прекращение действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание в случае установления фактов распространения СМИ и вещателем противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации», — говорится в пояснительной записке.

Ранее законопроект в этой части было предложено несколько смягчить. На расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике с участием журналистов и общественников предложили заменить полную блокировку СМИ «механизмом досудебной отмены регистрации российских СМИ до устранения нарушения». То есть, по сути, дать право на ошибку и позволить СМИ устранить нарушения, при этом регистрация будет приостановлена временно, сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Планируется, что эта поправка может быть внесена ко второму чтению.

Также было предложено ко второму чтению законопроекта установить срок, в течение которого редакции смогут исправить нарушения, а после того, как претензии будут сняты, регистрация СМИ вновь будет возобновлена. «Это происходит без отзыва», — отмечал депутат.

Часть законопроекта «о зеркальных мерах» предполагает, что Генеральный прокурор и его заместители наделяются полномочиями по «запрету на территории РФ деятельности иностранного средства массовой информации при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом». По мнению авторов проекта, это позволит «дать оперативный симметричный ответ» на недружественные действия по отношению к российским СМИ за рубежом. Также в качестве «зеркальной меры» зарубежные корреспонденты могут лишиться аккредитации.

Медиаюристы обращали внимание на еще один важный момент в проекте – фактически будет запрещено цитировать заблокированные зарубежные СМИ и ставить гиперссылки на их тексты, а также делать репосты их материалов в интернете.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 6 апреля членами комиссии по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ. Медиаюрист Галина Арапова*, директор Центра защиты прав СМИ**, в разговоре с «Вечерними ведомостями» назвала предлагаемые поправки «полной зачисткой независимых медиа» в стране и подробно прокомментировала предлагаемые изменения.

* Включена минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

** Внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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