В Госдуме предложили смягчить законопроект, который предполагает внесудебную блокировку СМИ
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Законопроект о внесудебной блокировке СМИ, который вызвал множество претензий со стороны профессионального сообщества, могут несколько смягчить. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
На расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике с участием журналистов и общественников было предложено заменить полную блокировку СМИ «механизмом досудебной отмены регистрации российских СМИ до устранения нарушения». То есть, по сути, дать право на ошибку и позволить СМИ устранить нарушения, при этом регистрация будет приостановлена временно.
Депутаты намерены ко второму чтению законопроекта установить срок, в течение которого редакции смогут исправить нарушения, а после того, как претензии будут сняты, регистрация СМИ вновь будет возобновлена. «Это происходит без отзыва», — отметил депутат.
Напомним, 6 апреля в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает наделить Генпрокуратуру правом внесудебного признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным и вводит пожизненную блокировку ресурсов «в случае установления фактов распространения средством массовой информации противоправной, опасной информации, в том числе фейков».
Эти поправки в случае принятия в первоначальном виде могут самым негативным образом сказаться на российских СМИ и на медиарынке в целом, уверены юристы. Медиаюрист Галина Арапова*, директор Центра защиты прав СМИ**, в разговоре с «Вечерними ведомостями» назвала предлагаемые поправки «полной зачисткой независимых медиа» в стране.
* Включена минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
** Внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
На расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике с участием журналистов и общественников было предложено заменить полную блокировку СМИ «механизмом досудебной отмены регистрации российских СМИ до устранения нарушения». То есть, по сути, дать право на ошибку и позволить СМИ устранить нарушения, при этом регистрация будет приостановлена временно.
Депутаты намерены ко второму чтению законопроекта установить срок, в течение которого редакции смогут исправить нарушения, а после того, как претензии будут сняты, регистрация СМИ вновь будет возобновлена. «Это происходит без отзыва», — отметил депутат.
Напомним, 6 апреля в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает наделить Генпрокуратуру правом внесудебного признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным и вводит пожизненную блокировку ресурсов «в случае установления фактов распространения средством массовой информации противоправной, опасной информации, в том числе фейков».
Эти поправки в случае принятия в первоначальном виде могут самым негативным образом сказаться на российских СМИ и на медиарынке в целом, уверены юристы. Медиаюрист Галина Арапова*, директор Центра защиты прав СМИ**, в разговоре с «Вечерними ведомостями» назвала предлагаемые поправки «полной зачисткой независимых медиа» в стране.
* Включена минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
** Внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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