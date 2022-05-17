У здания МИД в Ереване начались стычки сторонников оппозиции с силовиками
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В центре Еревана у здания МИД начались стычки сторонников оппозиции с полицией, образовалась давка, следует из трансляции, которую ведут местные каналы.
По данным Sputnik Армения, здание МИД и прилегающие к нему министерства были заблокированы полицией, однако в этим минуты участникам протестов удалось прорвать оцепление и заблокировать входы. Походы к министерству юстицию по-прежнему контролируют силовики.
Сегодня утром оппозиционные депутаты прошли в здание МИД Армении, чтобы провести «акции информирования». Они обращались к сотрудникам ведомства с просьбой высказаться на камеру о том, что «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана».
Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте заявил, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха».
Оппозиционеры требуют отставки Пашиняна, они объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.
По данным Sputnik Армения, здание МИД и прилегающие к нему министерства были заблокированы полицией, однако в этим минуты участникам протестов удалось прорвать оцепление и заблокировать входы. Походы к министерству юстицию по-прежнему контролируют силовики.
Сегодня утром оппозиционные депутаты прошли в здание МИД Армении, чтобы провести «акции информирования». Они обращались к сотрудникам ведомства с просьбой высказаться на камеру о том, что «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана».
Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте заявил, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха».
Оппозиционеры требуют отставки Пашиняна, они объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.
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