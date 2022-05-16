В России создадут государственную информационную систему учета ТКО
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В России будет создана государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов, сообщает официальный телеграм-канал правительства РФ.
Сообщается, что новая система поможет сделать отрасль прозрачнее. Благодаря ей можно будет оценивать объемы сбора ТКО по всей стране, усилить контроль за состоянием полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов. Кроме того, в системе предполагается размещать данные об источниках образования отходов, местах их накопления, объектах утилизации, а также о тарифах и заключенных в отрасли договорах.
Часть данных в системе будет общедоступна на официальном сайте. Для регоператоров и ИП будет возможность создать личные кабинеты.
Ответственным за создание и развитие новой системы назначена ППК «Российский экологический оператор», сообщили в правительстве.
Сообщается, что новая система поможет сделать отрасль прозрачнее. Благодаря ей можно будет оценивать объемы сбора ТКО по всей стране, усилить контроль за состоянием полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов. Кроме того, в системе предполагается размещать данные об источниках образования отходов, местах их накопления, объектах утилизации, а также о тарифах и заключенных в отрасли договорах.
Часть данных в системе будет общедоступна на официальном сайте. Для регоператоров и ИП будет возможность создать личные кабинеты.
Ответственным за создание и развитие новой системы назначена ППК «Российский экологический оператор», сообщили в правительстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».