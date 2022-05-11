Вирусологи Бельгии сообщили о двух подтвержденных случаях заражения оспой обезьян

14.32 Пятница, 20 мая 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Бельгии подтвердили два случая заражения оспой обезьян. Об этом в соцсетях сообщил вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета, сославшись на лабораторные исследования.

По его данным, заболевшим оказался мужчина из региона Фламандский Брабант.

Также в СМИ ранее появилась информация о выявленном заражении у жителя бельгийского Антверпена. Предположительно, оба случая могут быть связаны между собой, так как заболевшие находились на одном мероприятии, сообщили РИА Новости.

Вирусолог Марк Ван Ранст предположил, что смертность от оспы обезьян (летальность оценивается менее 10%) намного меньше в странах с высоким уровнем жизни и развития медицины. Специалисты отмечают, что специальной вакцины от этого заболевания нет, но при этом эффективна предшествующая вакцинация против натуральной оспы. «Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня», — отмечают в ВОЗ. Подробнее о симптомах можно прочитать здесь.

Ранее о случаях заражения оспой обезьян сообщили во Франции и Австралии. В Перу объявлен режим санитарной тревоги. Случаи заражения также выявлены в Великобритании, Швеции, Испании, Португалии, Италии и США.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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